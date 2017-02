7 Nieuwe EHBO’ers in Aalsmeer

Aalsmeer – Sinds enkele jaren biedt EHBO Aalsmeer een verkorte opleiding diploma Eerste Hulp aan. Dit seizoen was er ook weer een groep enthousiaste cursisten. Allemaal hadden zij een eigen motivatie om deze cursus te volgen: om mensen met letsel thuis, of op het werk te kunnen helpen, of omdat men wilde leren reanimeren en werken met de AED.

Het kunnen reanimeren met daarbij de toepassing van de AED (Automatische Externe Defibrillator) is één van de belangrijkste onderdelen van het examen. Maar ook in andere onderwerpen moesten de cursisten zich verdiepen, zoals verslikking, vervoersgrepen, verbrandingen, botbreuken en verbanden aanleggen. Na veel oefenen en leren werd het examen met goed resultaat afgelegd.

Tijdens de jaarvergadering van de vereniging EHBO Aalsmeer van afgelopen week heeft de officiële diploma-uitreiking plaatsgevonden. Instructeur Thea Jongkind werd bedankt voor het lesgeven en gefeliciteerd met het mooie resultaat van uiteindelijk zeven geslaagde EHBO-ers: Nick Koudijs, Cora Steggerda, Robert de Boer, Corinne Tipker, Maarten de Jong, Ryanne van Gool (met 15 jaar de jongste cursiste van de vereniging) en Nico Hofman. Tevens zijn deze avond diverse jubilarissen gehuldigd: Voor het 12,5-jarig lidmaatschap voorzitter Michel Vreken en zijn vrouw Shirley en vier leden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging: Miranda Veenstra, Gerda Jannink, Linda Agtersloot en Dick Wierenga.

Foto: De nieuwe EHBO’ers: Nick, Cora, Robert, Corinne, Maarten, Ryanne en Nico (niet op de foto).