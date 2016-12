600 Vrijwilligers OTT in zonnetje gezet

Aalsmeer - Woensdag 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger en op deze dag werden maar liefst 600 vrijwilligers die aangesloten zijn bij Stichting Ons Tweede Thuis even extra in het zonnetje gezet. Mede op initiatief van Stichting Dag van je Leven werden zij bedankt met een feestje in Dag- en Werkcentrum Amstel-Meer of een high tea in Nieuw Vennep en een presentje.

Wethouder Zorg Ad Verburg was in de avond naar de Jasmijnstraat gekomen om de vele vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Hij realiseerde zich maar al te goed dat je voor dit soort vrijwilligerswerk soms veel geduld moet hebben. Je hebt met speciale mensen te maken en dat wordt nog weleens ondergewaardeerd. Hij hield een kort praatje met één van de vrijwilligers die al jaar en dag voor Ons Tweede Thuis werkt. “Iedereen zegt dat het dankbaar werk is en dat is zeker zo. Maar iedereen moet zich ook realiseren dat als wij er niet zouden zijn, het er heel anders uit zou zien voor de meesten,” aldus de vrijwilligster. De wethouder mocht haar als eerste een cadeautje overhandigen, waarna iedereen dit presentje uitgereikt kreeg. Een tegeltje met daarop de wijsheid:

Lieve vrijwilliger,

Zonder jou willen we niet

Zonder jou gaan we niet

Zonder jou komen we er niet

Zonder jou kunnen we niet(s)

Schijnwerper op Ria en Dirk

Gert-Jan de Haas, regiomanager binnen Ons Tweede Thuis voor onder andere de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen, bedankte op zijn beurt alle vrijwilligers voor hun inzet. Hun niet geringe hulp werd vanuit de organisatie zeer gewaardeerd. Hij zette de initiatiefnemers van Stichting Dag van je Leven Dirk Box en Ria Bouwman nog even extra in de schijnwerpers met een mooie bos bloemen. Na koffie met iets lekkers werden de aanwezigen getrakteerd op een drankje met verschillende borrelhapjes. Dirk Box bracht een aantal nummers van Elvis ten gehore en de zingende DJ Dennis Wijnhout vermaakte de vrijwilligers met een aantal Nederlandstalige liedjes.

Onder de aanwezigen veel verschillende vrijwilligers. Zo waren er mensen die één op één met een cliënt aan de slag gingen, zoals het begeleiden naar de sportschool, zwemles geven of regelmatig met ze fietsen. Maar er waren ook vrijwilligers die de kerkdiensten regelen, het koor begeleiden of kleding (ver)maken. De gemiddelde leeftijd lag vrij hoog, wat een beetje te verklaren is door de tijd die deze groep ‘over’ heeft om hun gehandicapte medemens te helpen. De oudste vrijwilligster was zelfs negentig jaar. Maar er waren zeker ook vrijwilligers aanwezig die nog volop werken in een betaalde baan of nog studeren. Na een paar uurtjes vermaakt te zijn en met elkaar bijgepraat te hebben gingen ze naar huis met een tegeltje en een mooie roos. Kijk voor meer foto’s en informatie op www.dagvanjeleven.org.