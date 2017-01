600 Bloembollen in schooltuinjes OBS

Kudelstaart – Leerlingen van de OBS Kudelstaart hebben deze winter bloembollen geplant in de schooltuintjes. Iedere groep kreeg een eigen plek om de bollen in de grond te zetten: De kinderen van groep 1 en 2 verzorgden de bakken aan de voorkant, onder begeleiding van groep 7. De kinderen van groep 3 tot en met 6 zorgden voor de bakken aan de achterkant. Groep 8 plantte bollen bij hun eigen ingang onder de boom. Bulbs4Kids heeft de bloembollen ter beschikking gesteld en laat zo de kinderen op een leuke manier kennis maken met de natuur. Wanneer de tulpen, krokussen, narcissen en blauwe druifjes vanaf het vroege voorjaar bloeien, zijn de schooltuintjes één en al kleur!

Bloembollenpakket

De school heeft zich vorig voorjaar aangemeld voor het ontvangen van een bloembollenpakket. Hiermee doet de OBS, net als 600 andere scholen in Nederland, mee aan de campagne Bulbs4Kids. In het bloembollenpakket zitten 600 bloembollen, 10 tuinschepjes, 15 tuinstekers, 35 werkboekjes en 1 lesondersteuning. De school is heel blij met het pakket. Gezamenlijk werden de handen uit de mouwen gestoken en iedereen is benieuwd hoe fleurig het zal worden!