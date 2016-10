Vijfde Ferry Maat Soulshow: Super!

Aalsmeer – Een geweldige avond heeft de ‘oudere jeugd’ afgelopen zaterdag 8 oktober beleefd. Voor de vijfde maal presenteerden Mike van der Laarse, Kees Markman en Marcel Wilkes de Ferry Maat Soulshow met natuurlijk weer ruime tijd deze bekende dj uit de jaren tachtig en negentig achter de draaitafels. The Beach was omgetoverd tot een prachtig discopaleis met honderden discobollen, een mooie lichtshow en natuurlijk een grote dansvloer. Twee dagen hebben de mannen samen met een groep vrijwilligers ‘gebuffeld’ om de sportzaal deze metamorfose te geven.

Er zijn vast veel complimenten gegeven en terecht. Het was super, heel gezellig en lekker druk met zo’n 1.700 bezoekers. Een uitverkocht huis. Net als ieder jaar kunnen de gasten rekenen op een verrassingsact. Het was de vijfde editie, dus een lustrum, wie zou het zijn? Tot het moment dat de spots aangingen, werd gespeculeerd. Het was Trijntje Oosterhuis die het podium op verscheen. Helemaal top. Het optreden van de zangeres kreeg veel waardering. Was ook helemaal in stijl, net als show van de meiden van de dansgroep van Marielle Buskermolen. Wat een energie!

Volop energie hadden de bezoekers overigens ook, tot de laatste plaat was het vol op dansvloer. Vast velen hebben de zondag gebruikt om ‘bij te komen’. Er zal nog wel geruime tijd over gepraat worden: De Soulshow met Ferry Maat. “In 1 woord super”, aldus een enthousiaste bezoeker. “Helemaal top.”

Wie nu denkt, volgend jaar ook maar eens gaan, heeft pech. Aalsmeer heeft vijf jaar mogen genieten van de Ferry Maat Soulshow, maar nu is het klaar. “We stoppen op ons hoogtepunt”, aldus de verklaring van het drietal. Mike, Kees en Marcel kennende komen ze vast weer met een ander leuk evenement of bedenken ze zich nog… Want, stil zitten kunnen ze niet. Ze hadden zaterdagnacht/zondagmorgen zelfs nog zoveel energie over (of gekregen door de geweldige avond) dat gelijk een aanvang is gemaakt met opruimen. In de loop van de zondagochtend konden de eerste beachvolleyballers het zandveld alweer betreden. Wow!

Foto: www.kicksfotos.nl