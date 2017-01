50 Eurocent voor iedere kerstboom

Aalsmeer – Her en der in de gemeente liggen al oude kerstbomen. Opgeruimd het nieuwe jaar in, moeten degenen, die de bomen langs de kant van wegen hebben gelegd, gedacht hebben. Voor de jeugd hét moment om in actie te gaan komen, want iedere kerstboom die ingeleverd wordt levert 50 eurocent op. Het is de bedoeling dat de bomen nog wel een week in de tuin of elders bewaard worden, want afgeven kan pas volgende week woensdag 11 januari. En dit is weer goed nieuws voor alle inwoners die nog een weekje willen genieten van hun sfeermaker met ballen, beeldjes, slingers en lichtjes.

Versnipperen, geen vreugdevuur

De gemeente wil kinderen stimuleren om de bomen te verzamelen en in te leveren en geeft daarom een kleine vergoeding. Voor iedere ingeleverde boom wordt 50 eurocent gegeven. De kerstbomen worden versnipperd en tot compost verwerkt. En hiermee kan gelijk geconcludeerd worden dat een groot kerstbomenvuur er dit jaar (weer) niet inzit. Helaas. Het vreugdevuur was ooit een heel gezellige traditie inclusief ritjes voor kinderen in de brandweerwagens van het vrijwillige korps Aalsmeer.

Inleveren in de wijk

De kerstboom inleveren in de eigen wijk kan op woensdag 11 januari tussen 13.00 en 16.00 uur in de Schweitzerstraat (voor de school, op het parkeerterrein) in Kudelstaart, in Oost bij wijkgebouw Het Middelpunt in de Irene-/Wilhelminastraat, in Stommeer bij de sporthal in de Jac. P. Thijsselaan en in het Dorp voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein. De kerstboom inleveren bij de milieustraat van Meerlanden in Rijsenhout mag ook en kan elke dag.