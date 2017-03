5 Vrijwilligers KWF in zonnetje gezet

Aalsmeer – De historische veilingzaal in The Beach was woensdagavond 1 maart het decor van de vrijwilligersavond van KWF Afdeling Aalsmeer. In zijn openingswoord gaf voorzitter Jan Kwak, in het kader van Nationale Complimentendag, alle aanwezigen een groot compliment voor hun jarenlange inzet als collectant, wijkhoofd of bestuurslid van het KWF.

Het bestuur blikte daarna terug op een succesvol 2016 en kon met trots aantonen dat de nieuwe activiteiten die ze in 2016 ontplooiden, waaronder de KWF Korenmarathon, een verdubbeling van de jaaropbrengst in Aalsmeer hebben opgeleverd. Om de activiteiten van KWF Aalsmeer nog meer onder de aandacht van de Aalsmeerders te brengen, heeft Sabine Joore aangeboden om KWF Aalsmeer, met behulp van social media, in de schijnwerper te zetten. Zij vertelde de aanwezigen in the Beach over haar plannen.

Na de pauze hield een onderzoeker van het Nederlands Kankerinstituut, Dr. Robbert Spaapen een boeiend betoog over de ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie. Hij en zijn collega’s hopen van harte dat de toepassingen heel snel binnen het bereik van de medische wereld komen, maar eerlijkheid gebood hem te zeggen dat het toch nog wel een aantal jaren zal duren.

Veel viel er te zeggen over de activiteiten die in 2017 gepland staan. In juni een Spinning Estafette op het Raadhuisplein, mede georganiseerd door Ondernemend Aalsmeer, en de tweede KFW Korenmarathon op zondag 8 oktober in Studio’s Aalsmeer. Aan het einde van de avond werden vijf jubilerende vrijwilligers gehuldigd voor hun jarenlange inzet als collectant, wijkhoofd of collecte-coördinator. Met een mooi boeket bloemen en een oorkonde zijn de dames van der Voort, Stokman, Weijer, Biemond en Molema in het zonnetje gezet.