3e Dance Classics in ‘Op de Hoek’

Kudelstaart – Aanstaande zondag 19 maart is het al weer tijd voor de derde editie van de Dance Classics Show. Ditmaal ondergaat Café Op de Hoek in Kudelstaart een complete metamorfose ofwel een kleine simpele verbouwing waar ongeveer een uur of drie aan gewerkt wordt, maar dan hangen de lampjes, de spiegelbollen, de singeltjes, de elpees, cassettebandjes en nog veel meer antiek aan het dak, wand en bar. Iedereen is gewaarschuwd, de verandering zal groot zijn!

Deze zondagmiddag is er ook de mogelijkheid om zelf je eigen plaat uit te zoeken en hem dan ook nog even zelf op te zetten en aan te kondigen, hoe leuk is dat… Ook de kaartjes waarop een verzoeknummer ingevuld kan worden met een leuke herinnering aan dit plaatje liggen op de statafels klaar.

Kom gezellig langs aanstaande zondag 19 maart vanaf 15.00 uur. Let op: Groen is doorlopen, oranje is één eruit één erin en rood is gewoon vol!

Mocht je nog met de bus vanuit Aalsmeer naar Kudelstaart willen, kijk op de site en meld je voor vrijdagmiddag 17.00 uur aan: www.danceclassicsshow.nl.