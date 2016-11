3e Bokbiertocht in Centrum

Aalsmeer - Aanstaande donderdag 24 november wordt alweer voor de derde maal de Bokbiertocht door vijf horeca-gelegenheden in het Centrum georganiseerd. Elke deelnemer presenteert verschillende bokbieren met uiteraard passende hapjes. De bokbiertocht is van 20.00 tot 23.00 uur en vindt plaats bij de cafés Joppe en de Praam en de restaurants Het Wapen van Aalsmeer, De Jonge Heertjes en In de Zotte Wilg. Kaarten à 15 euro zijn bij alle horecazaken te koop. Een kaart geeft de mogelijkheid om vijf verschillende bokbiertjes te proeven, bij elke locatie één. Kaarten zijn te koop bij alle deelnemers.