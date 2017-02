3 Keer promotie voor twirlster Mireille

Aalsmeer – Vijf twirlsters van SV Omnia 2000 hebben op zaterdag 25 februari deelgenomen aan hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Samen met trainster Valerie reisden Demi, Kirsten, Danique, Mireille en Selina af naar Lelystad. De twirlsters kwamen uit in verschillende leeftijdsklassen en niveau’s. Bij het eerste onderdeel: 1-baton deden de twirlsters het allemaal goed. Alle 5 behaalden ze het podium. Goud voor Danique en Selina, zilver voor Kirsten en Mireille en brons voor Demi. Bij het onderdeel 2-baton debuteerde Demi. Nog niet alles verliep naar wens, maar haar doel was genoeg punten halen om ingedeeld te worden in de beginners categorie. Met 65,2 punten heeft ze haar doel gehaald. De andere twirlsters haalden hier ook weer allemaal het podium. Goud voor Kirsten, Mireille en Selina. Zilver voor Danique. Rond het middaguur mochten Danique en Kirsten voor het eerst op met hun nieuwe show bij duo dance twirl. Best spannend omdat het nog maar net af is. In hun nieuwe jurken lieten ze een vrolijk en grappig optreden zien. De jury beloonde hen met goud. Demi en Kirsten waren klaar voor deze dag. De andere drie twirlster deden nog mee met het onderdeel solo dance twirl. Danique en Selina werden eerste en Mireille werd tweede. Mireille komt dit jaar uit in een andere leeftijdscategorie. Om uit te komen in het hoogste niveau bij de junioren moest ze proberen bij elk onderdeel 80 punten te halen. Ze deed het supergoed. Al haar punten waren boven de 80, hierdoor promoveerde ze op één dag maar liefst drie keer. Een top prestatie. Met deze punten is ze ook geplaatst voor het NK in de intermediate categorie met al haar solo onderdelen. Het komende seizoen gaat ze proberen ook in de advance categorie plaatsingspunten te halen. Er werden nog meer plaatsingspunten voor het NK behaald: Kirsten bij 1-baton en 2-baton, Danique bij 1-baton en dance en Selina bij 1-baton, 2-baton en dance. Het was een zeer geslaagd begin van een nieuw twirlseizoen.

Foto: Achter van links naar rechts: Mireille, Selina en Demi. Voor van links naar rechts: Danique en Kirsten.