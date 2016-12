3 Jubilarissen bij de brandweer

Aalsmeer – De landelijke korpsavond van de vrijwillige brandweer Aalsmeer vond vrijdag 9 december plaats. Een gezellige avond met alle brandweermannen en -vrouwen en hun partners in de kantine van de kazerne aan de Zwarteweg. De avond heeft ook altijd een officieel tintje. Er worden diploma’s en certificaten uitgereikt. Brandweerlieden volgen ieder jaar extra cusussen en oefenavonden om zich te bekwamen als bijvoorbeeld chauffeur en pompbediende en om bevorderingen tot onder andere ploegchef, oefenleider en hoofdbrandwacht te behalen.

Tijdens de korpsavond worden deze diploma’s en certificaten uitgereikt door altijd de burgemeester. Burgemeester Jeroen Nobel mocht vijf diploma’s, twee diploma’s, twee aanstellingen bij wijze van proef (Michael Hendriks en Stephan Mersie Baarse) en een vaste dienst aanstelling na twee jaar (Dennis Sterk) uitreiken.

En burgemeester Nobel mocht drie jubilarissen in het zonnetje zetten. Marcel Brouwer en Paul Hoek zetten zich alweer 12,5 jaar in als vrijwilliger bij het korps Aalsmeer. En dat is een onderscheiding en een bloemetje waard! Er is natuurlijk altijd een overtreffende trap en in dit geval een die er met kop en schouders bovenuit stak. Joost de Vries is maar liefst al 30 jaar brandweerman in Aalsmeer. Hulde! Ook voor deze jubilaris (bekend bij velen als bestuurslid van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) en van de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer) een medaille en een boeket bloemen.

Het was een gezellige en feestelijke avond. Burgemeester Nobel liet in een reactie weten trots te zijn op de jubilarissen en op alle andere leden van het korps Aalsmeer, die 24/7 paraat staan voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente.

De 3 jubilarissen bij brandweerkorps Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl