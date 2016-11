2e Guilty Pleasures Night: Geweldig!

Aalsmeer – “Sorry gemeente, het dak van De Oude Veiling is eraf”, zette organisator Jøran van Liempt op facebook afgelopen zaterdag 12 november. Het was halverwege de avond van de tweede editie van de Guilty Pleasures Night. Een hele volle bovenzaal waar gezelligheid en herkenning de boventoon voerden. Allemaal muziekliefhebbers, waar onder wethouder Jop Kluis, die genoten van de diverse acts van totaal zeventien vocalisten uit Aalsmeer en omgeving. Foute liedjes, maar heerlijke guilty pleasures. Alle zangers en zangeressen werden begeleid door een basisband met gitaar, bas, drums en toetsen, een blazerskwartet en een drie dames tellend koor. Het genre liep uiteen, van jaren zestig rock en mooie ballads tot zoetsappige jaren negentig glijers en een swingend jaren zeventig discoblok.

Applaus was er voor ieder optreden en niet omdat het moest, maar omdat men het wilde. “Dit was ook weer een geweldig optreden.” Alle acts en nummers werden voor aanvang door Jøran voorzien van een passende aankondiging. Toch was ieder optreden een verrassing, mede ook omdat alle deelnemers zich gehuld hadden in kledij van de act. Voor Jøran was het een behoorlijk drukke avond. Hij blies ook de saxofoon in het blazerskwartet. Maar gezien zijn onuitputtelijke energie en enthousiasme en de vele leuke reacties die hij in ontvangst mocht nemen, is het voor hem eveneens weer een onvergetelijke avond geworden.

Menigeen heeft vast zondag nog heerlijk nagenoten van deze tweede editie van Guilty Pleasures, misschien wel ongewild: Sommige liedjes blijven zomaar ongevraagd in het hoofd zitten… “Heerlijk weer zo’n afgeladen Oude Veiling”, twitterde wethouder Kluis en dat was het ook. Heel vertrouwd, als vanouds. Alleen jammer dat gekozen was voor een thuistapinstallatie. Deze kon de drukte niet aan en liet het regelmatig afweten. Volgende keer maar iets professioneels huren. Over de medewerkers achter de bar niets dan goeds. Ze hebben hun uiterste best gedaan om alle feestgangers van drankjes te voorzien.

Guilty Pleasures Night: Geweldig en De Oude Veiling: Het waard om weer een cultureel en maatschappelijk middelpunt te worden!