2e Bandbrouwerij in N201 vrijdag

Aalsmeer – De tweede Bandbrouwerij-avond in het nieuwe jaar staat in de planning voor aanstaande vrijdag 17 februari in de N201. Het centrum aan de Zwarteweg is de hele avond beschikbaar om muziek te maken met andere muzikanten; alles kan worden uitgeprobeerd bij de bandbrouwerij. Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd, gespeeld, geoefend net zo lang tot er optredens georganiseerd kunnen worden. De bandbrouwerij is van 20.30 tot 00.00 uur en daarbij is er van 20.30 tot 23.00 uur een bandcoach of muziekdocent aanwezig die helpt met de akkoordenschema’s en tips om goed samen te spelen. Daarna is er nog vrij jammen waar alle aanwezigen aan mee kunnen doen, ook is de oefenruimte boven gratis beschikbaar. De Bandbrouwerij is er voor alle muzikanten vanaf 15 jaar. Deelname is gratis.