283 leerlingen van het VLC doen Anglia examen

De Ronde Venen – In Nederland zijn zo’n 375 Anglia scholen. Dit zijn scholen in het basis-, middelbaar en vervolgonderwijs die met behulp van het Anglia stappenplan extra aandacht besteden aan de Engelse taal. Anglia richt zich op vaardigheden als lezen, luisteren en schrijven van de Engelse taal.

Het einddoel is het Master Certificate Anglia, waarmee je zonder meer toegang krijgt tot Engelstalige universiteiten. Omdat leerlingen ieder jaar op hun eigen niveau (totaal 10) worden getoetst, zijn er ook leerlingen die het Master Certificate al eerder dan in het eindexamenjaar behalen.

Jaarlijks doen zo’n 22.500 leerlingen op hun eigen niveau mee aan de Anglia examens. Op het VeenLanden College wordt Anglia al zo’n zeven jaar aangeboden en op donderdag 6 april bogen maar liefst 283 leerlingen op het VeenLanden College zich over de Anglia examens. De toetsen worden in Engeland nagekeken, dus het is nog even wachten op de resultaten. De concentratie was in ieder geval in ruime mate aanwezig bij de leerlingen; zelfs bij het maken van de foto werd er niet opgekeken.