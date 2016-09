280 Kilo afval na KeepitCleanDay

Kudelstaart - Ruim 70 kinderen in gele hesjes liepen vrijdag 23 september langs de straten van Kudelstaart om zwerfafval op te ruimen. Het waren kinderen van groep 7 van de Antoniusschool die in het kader van de jaarlijkse KeepitCleanDay hun eigen woon- en speelomgeving vrij maakten van zwerfafval. Bij het winkelcentrum werden alle zakken met afval gewogen en ingenomen door de Meerlanden. Plastic resten, lege flesjes, blikjes en stukken papier leverden volle zakken vuil op. Binnen het uur hadden de kinderen 280 kilogram vuil verwijderd uit hagen en plantsoenen en van rondhangplekken. Keep it Clean gaat er vanuit dat er in Nederland al schone en opgeruimde buitenruimte zijn. Deze buitenruimte is van iedereen en iedereen heeft dan ook de verantwoordelijkheid deze ruimte schoon te houden. Daarom is KeepitCleanDay ook geen éénmalige activiteit, maar een constante opdracht aan iedereen om het eigen dorp, Kudelstaart, schoon, mooi en daarmee leefbaar te houden. De Dorpsraad Kudelstaart dankt kinderen en personeel van de Antoniusschool voor hun inzet. Kudelstaart is weer een stukje schoner. Applaus voor alle deelnemers!