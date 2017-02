Dorpshuis De Quakel bestaat 25 jaar

De Kwakel – Op 25 februari aanstaande viert dorpshuis De Quakel haar 25 jarig bestaan. Al een dag eerder, op 24 februari, is er een geweldige muziek-bingo, waarmee de festiviteiten geopend worden. De muziek-bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd. Het belooft een heel gezellige avond te worden. Wie herkent de muziekfragmenten het snelst en het best? Goud van oud, schlagers, carnavals hits, Nederlandstalige muziek, hits van nu? Alles komt aan bod, dus er is voor elk wat wils. Ben jij die muziekkenner, herken jij de meeste fragmenten? Dan word jij beloond met mooie prijzen. Of kom gewoon voor de gezelligheid en verhoog de sfeer door de fragmenten die je herkent uit volle borst mee te zingen. Het feest op 25 februari begint, net als op 24 februari, om 20.00 uur. Die avond zijn er wat optredens en is er alle gelegenheid om eens gezellig bij te praten met anderen die het dorpshuis bezoeken of een warm hart toedragen. Die avond is ook de trekking van de loterij die wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijfde lustrum. Wilt u een kans maken op een van de vele prachtige prijzen, dan kunt u vooraf, maar ook op de avond zelf, voor 2 euro per stuk loten kopen. Vanaf heden ook op de volgende vier adressen: Gerberalaan 22, Gerberalaan 28, Kerklaan 16 (dorpshuis) en Jozeflaan 9. Het bestuur van het dorpshuis nodigt bij deze alle oud-bestuursleden, verenigingen die in het dorpshuis hun ‘thuis’ hebben, (oud-)vrijwilligers, leden van de Kwakelse Ondernemersvereniging, Rick FM, leveranciers, sponsoren en andere belangstellenden uit voor het feest op 25 februari. Edward en zijn team staan klaar om u die avonden, zoals gebruikelijk, tot in de puntjes te verzorgen.