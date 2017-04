24 Juni: Bandjesavond en Spinning Estafette

Aalsmeer – Op Bandjesavond op zaterdag 24 juni wordt er overdag op het Raadhuisplein een groots Spinning evenement georganiseerd. De opbrengst komt geheel ten goede aan het KWF Kankerbestrijding. De Spinning Estafette is van 11.00 tot 17.00 uur. Voor de Spinning Estafette zullen er 100 spinningfietsen, afkomstig van vier vrijwillig meewerkende sportscholen, geplaatst worden. Op de fietsen kunnen bedrijfsteams van zes personen voor 250 euro per fiets meedoen, maar ook kunnen particulieren of kleinere groepjes van 3 tot 4 personen zich in het zweet trappen. In je eentje 6 uur fietsen? Respect! Dat kan voor 100 euro. De kosten voor deelname met een groep van 3 tot 4 personen zijn 150 euro voor 6 uur fietsen.

Kinderparcours en foodstreet

Naast de spinningfietsen komt er een springkussen voor de allerkleinsten en een kinderparcours waar kinderen met stepjes of fietsjes rondjes kunnen maken. Voor de oudere jeugd en iedereen die maar wil staat er een ‘Holland Sport’ apparaat, waarop vier fietsers het tegen elkaar kunnen opnemen. Aan de zijkanten van het plein komen kraampjes, een foodstreet en de lokale horeca.

De inschrijving is begonnen en dit kan via de mail voor bedrijfsteams: bedrijvenvoorkwf@ondernemendaalsmeer.nl en voor particulieren: spinningvoorkwf@ondernemendaalsmeer.nl.

Vrijwilligers gevraagd

Dit mega evenement kan alleen plaatsvinden als er genoeg vrijwilligers zijn om mee te helpen. Wilt u een dag ‘in actie zijn’ voor het KWF om dit evenement mogelijk te maken? Kijk voor aanmelden en/of informatie op www.kwfaalsmeer.nl/spinning