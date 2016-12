22e Kerstloop in Amsterdamse Bos

Amstelland- Voor de 22e keer organiseren de Amstelveense sportverenigingen RODA en Startbaan de traditionele kerstloop in het Amsterdamse Bos. Op tweede kerstdag, maandag 26 december, om 11.00 uur lost Marco Kok het startschot voor een recreatieve loop, waar elk jaar meer enthousiaste sporters aan deelnemen. Start en finish van de kerstloop bevinden zich bij het sportcomplex van RODA aan de Noorddammerweg in Amstelveen. Daar is genoeg parkeergelegenheid. In het clubgebouw zijn voldoende kleedkamers en douches voor honderden deelnemers. De kerstloop gaat langs het Amsterdamse Bos. De korte aan- en afvoerwegen zijn tijdens de loop voor autoverkeer afgesloten. De deelnemers kunnen zich inschrijven voor drie verschillende afstanden: 10, 5 of 2 kilometer. De kortste afstand is speciaal bedoeld voor kinderen (en begeleidende ouders). Een legertje vrijwilligers zorgt voor inschrijving, begeleiding op het parcours, verzorging onderweg en ontvangst na afloop. Alle deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille, hebben met hun startnummer kans op mooie prijzen en voor de snelste atleten zijn er bekers, bloemen en geldprijzen te verdienen.

De organisatie van de kerstloop zorgt elk jaar voor een zo gezellig mogelijk evenement met een uitstekende begeleiding en professionele verzorging. Er is ook plaats voor een serieuze sportprestatie. Het parcours is exact gemeten. De registratie van finishtijden gebeurt met loopchips. Iedere deelnemer zal diezelfde dag nog op het internet-adres www.uitslagen.nl zijn of haar finishtijden en klassering kunnen aflezen.

Voorinschrijven voor de kerstloop kan via www.inschrijven.nl. De na-inschrijving is van 9.30 tot 10.30 uur. De inschrijfgelden zijn bij voorinschrijving: 7 euro voor de 10 kilometer afstand; 5 euro voor de 5 kilometer en 3 euro voor de kortste afstand. Voor het laatste nieuws over de kerstloop is er de site www.kerstloopamstelveen.nl. Op deze site vinden de deelnemers alle benodigde informatie en bovendien heel veel foto´s en video´s van eerdere kerstlopen. Andere sites zoals www.av-startbaan.nl en www.rodaconditie.nl geven ondersteunende informatie.