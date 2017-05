HSV vrouwen 35 plus weer kampioen

De Hoef – Afgelopen vrijdag 21 april hebben de vrouwen veteranen 35+ van HSV team 1, voor de tweede maal bewezen de sterkste te zijn in hun competitie. Nadat er afgelopen jaar besloten is om 2 teams te maken van de vrouwen veteranen en er in dit voorjaarsseizoen ook gespeeld werd in verschillende competities, is team 1 wederom kampioen geworden.

In het najaarsseizoen van 2016, toen er nog wel in dezelfde competitie met team 2 werd gespeeld, was het ook team 1 dat er met de kampioenstitel vandoor ging.

Voordat er 2 teams werden gemaakt, waren de vrouwen veteranen 35+ uit De Hoef ook al twee keer kampioen geworden. Nu voor de vierde maal op rij: HSV vrouwen veteranen 35+ kampioen! Een topprestatie. Gefeliciteerd.