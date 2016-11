2 Ongevallen en schade door storm

Aalsmeer – Op vrijdag 18 november rond kwart voor negen in de avond heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooter en een auto op de Aalsmeerderweg, ter hoogte van het tuincentrum. Beide voertuigen liepen flinke schade op, maar gelukkig zijn beide bestuurders niet gewond geraakt. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek ter plaatse.

Op zaterdag 19 november even voor kwart zes in de middag werden de hulpdiensten opnieuw gealarmeerd voor een ongeval. Op de Hoofdweg in Kudelstaart was een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance vervoerd naar het VU ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en moest weggesleept worden. De oorzaak van het eenzijdige ongeval is nog onbekend. Er wordt nader onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels

De storm zondag 20 november heeft de brandweer van Aalsmeer flink wat werk gekost. Enkele bomen waren niet bestand tegen de harde wind en vielen om, onder andere op het Schinkeldijkje en de Oosteinderweg. Ook werden door de storm vele bomen ontdaan van takken. Deze lagen her en der gevaarlijk op wegen. Grote, dikke takken zijn weggehaald om ongelukken te voorkomen. Op de Machineweg was een bord ‘gegrepen’ door de storm. Door snelle actie van de brandweer is voorkomen dat panden beschadigd raakten.