2 Clinics SV Omnia trampolinespringen

Kudelstaart – Op dinsdag 3 en woensdag 4 januari in de kerstvakantie organiseert SV Omnia 2000 een clinic trampolinespringen van anderhalf uur. Van 11.00 tot 12.30 uur beide dagen zijn belangstellenden welkom in de Proosdijhal in de Edisonstraat.

De clinics worden gegeven door een trainer van Omnia en een aantal jong talenten en selectiespringers van de sportvereniging. Je leert bij de clinic springen op een echte wedstrijdtrampoline en hebt vooral heel veel plezier.

Geef je nu op door een mail te sturen naar moenis.r@gmail.com.Doe het snel want vol is vol. De kosten zijn 15 euro per persoon. Betalen kan ter plekke contant.