2 Autoinbraken en winkeldief betrapt

Kudelstaart - In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober zijn twee autoinbraken gepleegd in Kudelstaart. Van een in de Haya van Somerenstraat geparkeerde Audi A3 is het stuur gestolen met daarin de airbag en bedieningsapparatuur. In de Edisonstraat is het slot van een Renault Twingo verwijderd om de auto te betreden. De dieven zijn er vandoor gegaan met de draaiknoppen van de stoelen en het frame met radio. Beide auto’s hebben flinke schade. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Blikje fris en chocola

Aalsmeer - Gisteren, maandag 24 oktober, is om drie uur in de middag een winkeldief betrapt in een supermarkt op het Poldermeesterplein. Een 20 jarige inwoner verliet de winkel na een deel van zijn aankopen te hebben betaald, zo bleek. Het alarm ging af. Het blikje fris en de chocola zijn in beslag genomen. De inwoner is aangehouden door de politie en meegenomen voor verhoor. Om half tien in de avond is de 20 jarige heen gezonden. Hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie.