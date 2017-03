1e Voorronde Popprijs Amstelland in N201

Aalsmeer – De Popprijs Amstelland is opgericht om nieuw muzikaal talent te stimuleren. Dit jaar is alweer de achttiende editie van deze bandcompetitie van start gegaan. In totaal tien bands zullen in N201 verdeeld over twee voorrondes de strijd aangaan voor een plek in de finale in P60 Amstelveen.

De Popprijs is in het leven geroepen als wedstrijd en opstap voor talentvolle bands uit de regio Amstelland. Hierin krijgen zij de kans om podiumervaring op te doen en mooie prijzen te winnen waarmee de bands zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Op zaterdag 1 april is de eerste voorronde met de volgende vijf bands: Koala Ghosts, The Estate, Lookeen, Mick en Last Minutes. Op vrijdag 7 april is de tweede voorronde met de volgende vijf bands: The Twist, Switchboard, Te Loo & Vedettes, Take No Prisoners, en Total Seclusion.

Een vakkundige jury bepaalt welke bands uit de voorrondes doorgaan naar de finale maar het publiek heeft ook een belangrijke stem, want uiteindelijk wordt één band door het publiek gekozen als finalist; De band die de meeste stemmen krijgt van het publiek gaat door.

Voor iedereen die iets met muziek heeft is de Popprijs elk jaar een buitengewoon gezellige avond om naartoe te gaan, vol met nieuwe muziek variërend van pop, jazz, funk, rock, punk en alles er tussenin.

N201 aan de Zwarteweg is beide voorrondes, 1 en 7 april, geopend vanaf 20.00 uur. De eerste band begint al vroeg, dus kom op tijd om niets te missen! Entree aan de deur is 5 euro, maar via de bands kun je voor 2,50 euro binnen komen, contact ze dus even! Meer info en updates zijn te vinden op de facebookpagina van Popprijs Amstelland.

Het Aalsmeerse ‘Total Seclusion’ doet ook dit jaar weer een gooi naar de hoofdprijs