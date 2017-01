1e Rit Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap heeft afgelopen zondag een nuttige en goede vergadering gehad, zo laat het bestuur weten. Alle activiteiten van 2017 zijn besproken. Belangrijkste is natuurlijk: Wanneer is de tourrit? Noteer maar in de agenda. De eerste rit gaat plaatsvinden op zondag 21 mei. Er is dus nog volop gelegenheid om te sleutelen aan de oldtimers, ze kunnen nog warm binnen blijven staan.

Waar de rit heengaat, blijft vooralsnog een verrassing. Reken maar weer op een mooie route. Dit is wel toevertrouwd aan Dirk, Jan, Joost en Kim. De start en finish zal, als vanouds, bij café Joppe in de Weteringstraat zijn. Hier wordt ruim de gelegenheid gegeven om alle oude brommers te bekijken en te bewonderen.

Voor het eerst in haar nog prille bestaan organiseert het Bromfiets Genootschap ook een weekendje weg. De animo hiervoor is groot, al menig deelnemer aan de tourrit heeft zich ingeschreven. Het weekendje is van 7 tot 9 juli. De route staat al vast en het programma is rond. Onder andere staat een excursie gepland. Degenen die zich opgegeven hebben ontvangen binnenkort meer informatie.