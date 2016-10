1e Bijeenkomst Veteranensociëteit

Aalsmeer – Het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en gemeente Aalsmeer nodigen veteranen en oud-militairen uit voor de eerste bijeenkomst van de Aalsmeerse Veteranensociëteit op vrijdag 11 november om 17.00 uur in Fort Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg 96. Veteranen hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met maandag 7 november aanmelden bij George Lucas op veteranenaalsmeer@gmail.com of telefoon 06-15619774.

George Lucas: “Tijdens de bijzonder goed ontvangen Aalsmeerse Veteranendag op 4 juni gaven vele veteranen aan behoefte te hebben aan ontmoeting, gezelligheid en saamhorigheid. In vele gemeenten gebeurt dat al langer. Als Veteranencomité Aalsmeer hebben we nu de handschoen opgepakt om een aanzet te geven voor zo’n ontmoetingsplek voor Aalsmeerse veteranen.”

Burgemeester Jeroen Nobel ontvangt de veteranen om 17.00 uur in Fort Kudelstaart. Natuurlijk zijn ook familieleden en begeleiders van harte welkom. Na een bijzonder interessante rondleiding met gids door Fort Kudelstaart kunnen de veteranen bij een hapje en een drankje nader kennis maken met elkaar en bespreken hoe zij de Aalsmeerse Veteranensociëteit verder willen invullen. Hoe vaak en waar wil men bij elkaar komen, is het alleen voor de gezelligheid of worden er bijvoorbeeld sprekers uitgenodigd of excursies georganiseerd, wie wil in het Veteranencomité meedenken en meehelpen organiseren enzovoorts.

Parkeren kan aan de achterkant op het terrein van Fort Kudelstaart.