1e Begin van iets moois festival

Rijsenhout – Op zaterdag 25 maart organiseert Meerlanden voor de eerste keer het Begin van iets moois festival. Bezoekers ervaren op dit unieke festival dat afval niet het einde is, maar het begin van iets moois. Van 9.00 tot 15.00 uur zijn er leuke activiteiten voor jong en oud. Het festival vindt plaats tijdens de landelijke compostdag.

Er is deze dag van alles te doen: Een kijkje achter de schermen van de GFT-fabriek laat zien hoe Meerlanden van het ingezamelde GFT onder andere compost en groengas maakt. Het muzikale duo De Vuilnismannen leert kinderen trommelen op rommel. Liefhebbers van knutselen mogen van sloophout een plantenbak timmeren of van lege drinkpakken een stevige hoed maken.

Verwerkers van textiel, plastic en elektrische apparaten laten zien hoeveel waardevolle stoffen er nog in het afval zitten. Gebruikte spullen komen tot leven in een door MeerWinkel ingerichte koffiebar en bij de foodtrucks proef je lokale lekkernijen. En dit is nog maar een greep uit alle activiteiten. Het festival vindt plaats bij Meerlanden aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Toegang is gratis. Meer informatie: beginvanietsmoois.nl/festival/