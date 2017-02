Uitreiking Alkwin Award Havo

Uithoorn – Vorige week vond op het Alkwin Kollege de jaarlijkse uitreiking plaats van de Alkwin Award Havo: de prijs voor het beste profielwerkstuk van de eindexamenleerlingen van dit schooljaar. Er waren negen genomineerden; volgens de jury stak het winnende werkstuk met kop en schouders boven de anderen uit. Romy Ende en Julia van der Knaap hebben de prijs gewonnen met hun PWS over Tienermoeders. In de presentatie vertelden zij, dat ze via het bedrijf Real Care, voor vijf dagen de beschikking hadden gekregen over een ‘oefen’ baby. In de herfstvakantie hebben zij Ellie deze dagen moeten verzorgen als een echte baby, compleet met gebroken nachten, luiers verschonen en flesjes geven. Ook hebben ze Ellie meegenomen naar het winkelcentrum en daar hun project gedeeld met belangstellenden. Omdat het herfstvakantie was, is Ellie helaas niet op het Alkwin geweest. Van deze dagen hebben ze een tijdschema bijgehouden, en hun ervaringen vastgelegd in een film. In hun presentatie lieten zij enkele fragmenten zien aan een zeer geïnteresseerd publiek. Op de vraag, of zij hun ervaring aan potentiële ouders konden aanbevelen, antwoordden zij positief.