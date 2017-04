Nieuw Vennep – Op zondag 23 april gaat de 18e Venniper Koninginnerit van start. Het startschot wordt om 9.00 uur gegeven door Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof. Om 15.00 uur keren de eerste klassiekers terug bij de finish. Toeschouwers zijn zowel ‘s morgens als ‘s middags van harte welkom bij het parkeerterrein van De Rustende Jager om zich te vergapen aan de prachtige klassieke auto’s. Het deelnemersveld bestaat uit prachtige oldtimers van 40 jaar of ouder, waarbij de oudste klassieker uit 1928 komt (Ford Model A Roadster). Er doen wederom hele bijzondere oldtimers mee zoals een Citroën Rosalie 8 Coupé (1932), Chevrolet Corvette (1962), Singer Le Mans Speed (1935) en een Chrysler Imperial Crown Convertible (1958). Dit jaar rijdt er voor het eerst ook een klassieke bus mee uit 1958. Rond 8.00 uur zijn de eerste klassiekers te bewonderen. Terwijl de deelnemers vertrekken, vertelt speaker Rob van Rossum meer over de bijzonderheden van de diverse automobielen.

De route van ongeveer 150 kilometer is uitgezet door Fred Hak en voert langs prachtige wegen door de regio Haarlemmermeer en daarbuiten. De precieze route van Sport- en Tourklasse blijft tot de dag van de rit strikt geheim.

Bij terugkomst in Nieuw-Vennep zal Dirk Molenaar de deelnemers verwelkomen. Uiteraard wordt er gezorgd voor muziek en is er gelegenheid voor een hapje en drankje. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen.

Let op dat tijdens het evenement de Venneperweg ter hoogte van De Rustende Jager is afgesloten. Bussen rijden om. Meer informatie is te vinden op www.vkrit.nl.