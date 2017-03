169 Stemmen voor Robert van Rijn

Aalsmeer – Op de laatste zaterdag voor de Tweede kamerverkiezing was de VVD regiokandidaat Robert van Rijn actief campagne aan het voeren in Uithoorn. “Zo vlak voor de verkiezingen merk je dat het echt bij iedereen gaat leven. Het was enorm druk en vrijwel iedereen is wel geïnteresseerd in de verschillende partij standpunten”, zo liet Robert van Rijn weten. De Aalsmeerder stond op nummer 54 voor de VVD op de verkiezingslijst. Vooraf gaf hij in een interview aan dat de kans klein is, dat hij mag gaan besturen in Den Haag.

En hij heeft gelijk gekregen. De VVD heeft weliswaar veel stemmen gekregen, is de grootste partij gebleven, maar niet genoeg om Robert van Rijn een zetel in de Tweede Kamer te kunnen geven.

Tijdens het campagne voeren gaf de fractievoorzitter aan maar één advies te hebben: “Stem op mij, de regiokandidaat voor de VVD, dan komt alles goed.” Hier hebben een redelijk aantal personen gehoor aan gegeven. Robert van Rijn heeft 169 voorkeurstemmen gekregen. Helaas, ook niet genoeg om een plek in Den Haag op te eisen. Conclusie: De VVD Aalsmeer hoeft niet op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter. Robert blijft ‘gewoon’ in de Aalsmeerse politiek!