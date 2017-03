Start inschrijving 10e Buitenspeeldag

Amstelland – De inschrijving van de grootste buitenspeelactie van Nederland is van start. Het aftellen naar de Buitenspeeldag op woensdag 14 juni is begonnen. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op mee te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken en de activiteit in de landkaart aan te melden, zodat 100.000 kinderen tijdens deze tiende editie onbezorgd kunnen spelen.

Niet saai of onveilig

Op woensdag 14 juni is buitenspelen allesbehalve saai of onveilig. In heel Nederland worden straten afgesloten en plekken omgetoverd tot speelplek. Jantje Beton en Nickelodeon roepen gemeenten, ouders en verzorgers, speeltuinen, scholen, jeugdclubs, belangenorganisaties en het verenigingsleven op te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken. Dat kan, door bij voorkeur samen met kinderen, een leuke activiteit te bedenken en deze aan te melden op de landkaart.

Niet vanzelfsprekend

Tijdens de Buitenspeeldag kunnen kinderen ervaren hoe leuk het is om buiten met buurtgenootjes lol te hebben. Buitenspelen is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten, dat is behoorlijk alarmerend. Daarom organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de jaarlijkse Buitenspeeldag. De twee willen kinderen massaal laten ervaren hoe leuk het is om de wereld buiten te ontdekken.

Buiten is ook dé plek voor hen om hun batterij op te laden of juist te ontladen. En dat is niet alleen leuk, maar ook erg noodzakelijk. Bovendien is buitenspelen essentieel voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs het best. Iets dat in de huidige, prestatiegerichte maatschappij niet genoeg onder de aandacht gebracht kan worden.

Aanmelden activiteit

Of het nu om een activiteit voor een straat, een school of een hele buurt gaat. Iedere activiteit is welkom. Surf voor meer informatie over aanmelden, organisatie- en promotietips naar www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.