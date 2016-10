100 Banen weg bij FloraHolland

Aalsmeer - Bij bloemenveiling FloraHolland verdwijnen volgend jaar honderd banen. “In een omgeving vol kleur is dit een zwarte week voor de werknemers”, zegt Kitty Huntjens, onderhandelaar van CNV Vakmensen. “In de afgelopen drie jaar zijn al bijna 600 werknemers vertrokken en ook deze reorganisatie zal niet de laatste zijn.”

De werknemers in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde zijn inmiddels geïnformeerd over de reorganisatie, die vooral gevolgen heeft voor de stafafdelingen en voor ICT, FM en commercie. De reorganisatie is onderdeel van een meerjarenplan, waarbij FloraHolland de bedrijfskosten vóór 2020 met een derde wil terugbrengen. In 2018 heeft dat gevolgen voor de werknemers bij de logistiek. Huntjens: “Ook daar gaan zeker banen verdwijnen, hoeveel is nog onzeker.”

Kloof tussen werkvloer en management

CNV Vakmensen maakt zich – vanwege alle reorganisaties en de onzekerheid die dat met zich meebrengt – zorgen over de kwaliteit van het werk en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Huntjens: “Het afgelopen jaar zijn er al veel werknemers met kennis vertrokken. Er werken structureel honderden uitzendkrachten op structurele werkplekken. Dat is geen goede ontwikkeling. We zien dat de kloof tussen werkvloer en management groter wordt. En uiteindelijk zijn het wel de werknemers die het succes van FloraHolland bepalen.” Royal FloraHolland is de grootste bloemenveiling van Nederland. Er werken ruim 3.000 mensen.