10 Jubilarissen bij Toonkunstkoor

Aalsmeer – Bij het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer krijgt vrijwel elk jaar een feestelijk tintje door de huldigingen van jubilarissen. Deze keer was wel heel uitzonderlijk, maar liefst 10 leden werden gehuldigd! Voorzitter Cock Lagerweij verwelkomde de familie en genodigden voor een volle zaal. Er werd terug geblikt op het afgelopen jaar waarin voorzitter Cees Stieva is ontvallen

Hertha Bogaerts, Anke Spaargaren, Mary Maarsen, Rob van Unen en Cees Stieva (postuum gehuldigd) zijn alweer 25 jaar lid. Zij ontvingen mooie wijnglazen met inscriptie en een prachtig boeket bloemen.

Dicky Jansma en Anneke Eskes maken alweer 40 jaar deel uit van het Toonkunstkoor. Zij ontvingen de gouden muzieksleutel en ook een bos bloemen.

Ida Kniep, die door een val helaas in het ziekenhuis ligt, is liefst 50 jaar lid. En heel bijzonder: De drie leden Jopie van der Linden, Setske Delwel en Ank Alderden zingen al 60 jaar bij het Koninklijk Toonkunstkoor. Zij kregen een tweede diamantje in hun muzieksleutel en een oorkonde voor erelidmaatschap en bloemen.

Voor ieder jubilerende had de voorzitter een toespraak wat soms grote hilariteit veroorzaakte, er is veel gelachen. Nadat iedereen zijn/haar cadeau in ontvangst had genomen, werd er een foto gemaakt en kwamen de felicitaties. Met een hapje en een drankje was het een hele gezellige avond als afsluiting van 2016.