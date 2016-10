1 Dode na ernstig ongeval op N196

Aalsmeer – Rond half negen heeft zondagavond 30 oktober op de Burgemeester Kasteleinweg een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een Poolse auto met vijf inzittenden is op z’n kop beland na tegen een brugdeel gereden te zijn. Alle hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer heeft vijf personen, die bekneld zaten, uit de auto moeten halen. Een persoon heeft de botsing niet overleefd. Vier inzittenden raakten zwaar gewond en zijn per ambulances met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Eerst werd aan vier personen in de auto gedacht, maar volgens een melding zaten er vijf mensen in de auto. De vijfde persoon is onderin het totaal verwrongen voertuig aangetroffen.

Volgens een getuige reed de auto, die totaal vernield is, met hoge snelheid. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval. Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.

De weg is lange tijd afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid via het Centrum en aan de andere kant van de brug over de Ringvaart via de N201. De politie zoekt

Foto: Marco Carels